Халимова Назида Амировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халимова Назида Амировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Халимов Амир Гареевич

Мать: Халимова Нурдида Низамовна

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