Воронина (Белянина) Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Белянина) Елена Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951

Отец: Белянин Леонид Петрович

Мать: Белянина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
15.11.1974

Дочь: Рожкова Наталья Германовна

Отец ребёнка: Воронин Герман Глебович

Рождение ребёнка
13.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Герман Глебович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Герман Глебович

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