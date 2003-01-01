Воронина (Белянина) Елена Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951
Отец: Белянин Леонид Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1974
Дочь: Рожкова Наталья Германовна
Отец ребёнка: Воронин Герман Глебович
Рождение ребёнка
13.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронин Герман Глебович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно