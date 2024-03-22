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Ануров Павел Иванович

Место рождения

Мясоедово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

26.08.1878

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1878

Отец: Ануров Иван Меньшой

Мать: Анурова Акилина Филимонова

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ануров Стефан Павлович

Мать ребёнка: Анурова Мария Петровна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
06.06.1905

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Анурова Мария Петровна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
22.06.1906

Сын: Ануров Владимир Павлович

Мать ребёнка: Анурова Мария Петровна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Анурова Мария Петровна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
03.12.1908

Дочь: Врадий Варвара Павловна

Мать ребёнка: Анурова Мария Петровна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анурова Мария Петровна

Смерть
После 1909
УССР, г. Кировоград
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