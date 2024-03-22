Ануров Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения26.08.1878
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1878
Отец: Ануров Иван Меньшой
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Анурова Мария Петровна
Рождение ребёнка
06.06.1905
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Анурова Мария Петровна
Рождение ребёнка
22.06.1906
Мать ребёнка: Анурова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Анурова Мария Петровна
Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
03.12.1908
Дочь: Врадий Варвара Павловна
Мать ребёнка: Анурова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анурова Мария Петровна
Смерть
После 1909
УССР, г. Кировоград