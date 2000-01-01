(Клементьева) Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клементьева) Анна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1981

Отец: Клементьев Анатолий Анатольевич

Мать: не указана

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