Мандельштам Осип (Иосиф) Эмильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Осип (Иосиф) Эмильевич

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Место рождения

Варшава, Польша

Дата рождения

14.01.1891

Дата смерти

27.12.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Варшава, Польша
Место жительства
С 1891 по 1897
Варшава, Польша
Место жительства
С 1897 по 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1908 по 1909
Париж, Франция
Место жительства
С 1909 по 1910
Гейдельберг, Германия
Место жительства
С 1910 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1934 по 1937
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1934 по 1934
Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
27.12.1938
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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