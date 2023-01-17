Мандельштам Осип (Иосиф) Эмильевич
Место рожденияВаршава, Польша
Дата рождения14.01.1891
Дата смерти27.12.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Варшава, Польша
Место жительства
С 1891 по 1897
Варшава, Польша
Место жительства
С 1897 по 1908
Место жительства
С 1908 по 1909
Париж, Франция
Место жительства
С 1909 по 1910
Гейдельберг, Германия
Место жительства
С 1910 по 1934
Место жительства
С 1934 по 1937
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1934 по 1934
Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
27.12.1938
Владивосток, Владивостокский, Приморский край