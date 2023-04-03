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Подцвирова Екатерина Павлова

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Меланья Акимова

Отец ребёнка: Подцвиров Аким Иванов

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1797

Сын: Подцвиров Стефан Акимов

Отец ребёнка: Подцвиров Аким Иванов

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1803

Сын: Подцвиров Феодор Акимов

Отец ребёнка: Подцвиров Аким Иванов

?, , ,
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Васса Акимова

Отец ребёнка: Подцвиров Аким Иванов

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Подцвиров Гавриил Акимов

Отец ребёнка: Подцвиров Аким Иванов

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подцвиров Андрей Акимов

Отец ребёнка: Подцвиров Аким Иванов

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
?, , ,
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