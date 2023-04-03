Подцвирова Екатерина Павлова
Место рождения?, , ,
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Меланья Акимова
Отец ребёнка: Подцвиров Аким Иванов
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Подцвиров Аким Иванов
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Подцвиров Аким Иванов
?, , ,
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Васса Акимова
Отец ребёнка: Подцвиров Аким Иванов
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Подцвиров Аким Иванов
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Подцвиров Аким Иванов
Смерть
Неизвестно
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