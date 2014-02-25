Хохлов Валерий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Валерий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.02.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1964

Сын: Хохлов Вадим Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.02.2014
Рязань
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