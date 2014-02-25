Хохлов Валерий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.02.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1964
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.02.2014
Рязань