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Силин Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Силин Иван

Мать: Силина Любовь Андреевна

Бракосочетание
08.05.1923

Жена: Силин Валентина

Рождение ребёнка
26.05.1926

Сын: Силин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Силин Валентина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.02.1930

Дочь: Холодова Валентина

Мать ребёнка: Силин Валентина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.09.1933

Дочь: Баптиданова Юлия

Мать ребёнка: Зинаида Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.03.1945

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Зинаида Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида Ивановна

Смерть
1964
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