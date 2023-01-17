Силин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Силин Иван
Мать: Силина Любовь Андреевна
Бракосочетание
08.05.1923
Жена: Силин Валентина
Рождение ребёнка
26.05.1926
Мать ребёнка: Силин Валентина
Рождение ребёнка
02.02.1930
Дочь: Холодова Валентина
Мать ребёнка: Силин Валентина
Рождение ребёнка
27.09.1933
Дочь: Баптиданова Юлия
Мать ребёнка: Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1945
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида Ивановна
Смерть
1964