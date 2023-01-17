Водолазский Анатолий Яковлеевич
Место рожденияЗадонье,Россия, Ростовская область, Азов и Азовский район
Дата рождения29.01.1947
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1947
Задонье,Россия, Ростовская область, Азов и Азовский район
Бракосочетание
1971
Рождение ребёнка
06.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Водолазская Ольга Ивановна
Азов, город Азов, Ростовская область