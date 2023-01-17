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Водолазский Анатолий Яковлеевич

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Место рождения

Задонье,Россия, Ростовская область, Азов и Азовский район

Дата рождения

29.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1947

Отец: Водолазский Яков Галактионович

Мать: Водолазская Валентина Гавриловна

Задонье,Россия, Ростовская область, Азов и Азовский район
Бракосочетание
1971

Жена: Водолазская Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Водолазская Ольга Ивановна

Азов, город Азов, Ростовская область
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