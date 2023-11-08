Дернова (Артюхова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1977
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1977
Отец: Артюхов Николай Иванович
Мать: Артюхова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дернов Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
06.11.2015
Дочь: Дернова Есения Игоревна
Отец ребёнка: Дернов Игорь Николаевич