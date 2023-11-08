Дернова (Артюхова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДернова (Артюхова) Наталья Николаевна

Дернова (Артюхова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2015 г.р.

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1977

Отец: Артюхов Николай Иванович

Мать: Артюхова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дернов Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
06.11.2015

Дочь: Дернова Есения Игоревна

Отец ребёнка: Дернов Игорь Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close