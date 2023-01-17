Михайлова Татьяна Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Владимир Александрович
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Михайлов Владимир Александрович