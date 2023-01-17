Михайлова Татьяна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Татьяна Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Владимир Александрович

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Михайлов Владимир Александрович

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