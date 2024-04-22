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Новиков Александр Иванов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.08.1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1797 ст.

Отец: Иван Никифоров

Мать: Анна Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.06.1812 ст.

Жена: Прасковья Михайлова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1816 ст.

Сын: Новиков Яков Александров

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.09.1817 ст.

Сын: Трофим Александров

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.06.1820 ст.

Сын: Новиков Филипп Александров

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1824 ст.

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1830 ст.

Дочь: Аксинья Александрова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.05.1842 ст.

Жена: Анна Михеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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