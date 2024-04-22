Новиков Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения20.08.1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1797 ст.
Отец: Иван Никифоров
Мать: Анна Михайлова
Бракосочетание
16.06.1812 ст.
Жена: Прасковья Михайлова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1816 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
12.09.1817 ст.
Сын: Трофим Александров
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
26.06.1820 ст.
Сын: Новиков Филипп Александров
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
15.07.1824 ст.
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
10.01.1830 ст.
Дочь: Аксинья Александрова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Бракосочетание
10.05.1842 ст.
Жена: Анна Михеева
Смерть
Неизвестно