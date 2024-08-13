Семенов Феклист Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Семенов Федор Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Агафья Феклистовна
Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семенова) Ульяна Феклистовна
Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Сергей Феклистович
Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Михаил Феклистович
Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Фиона Феклистовна
Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Хайновская (Семенова) Зиновия Феклистовна
Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
25.07.1903 ст.
Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна
Болдырево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно