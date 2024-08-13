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Семенов Феклист Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Семенов Федор Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Агафья Феклистовна

Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семенова) Ульяна Феклистовна

Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Сергей Феклистович

Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Михаил Феклистович

Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Фиона Феклистовна

Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Осип Феклистович

Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Хайновская (Семенова) Зиновия Феклистовна

Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
25.07.1903 ст.

Сын: Семенов Петр Феклинович

Мать ребёнка: Семенова (Шмакова) Елена Михайловна

Болдырево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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