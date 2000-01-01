Панина Мелания Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.
Дочь: Панина Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Панин Василий Яковлевич
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.
Отец ребёнка: Панин Василий Яковлевич
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно