Бородавкин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавкин Матвей

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Место рождения

г.Красный Холм

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Бородавкин Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Бородавкина Елена Клеменьтьевна

г.Красный Холм
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородавкина Елена Клеменьтьевна

Смерть
Неизвестно
г.Красный Холм
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