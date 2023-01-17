Коломиец (Ширяева) Ольга Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1961
Отец: Ширяев Геннадий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1983
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.06.1987
Сын: Гуров Владимир Викторович
Отец ребёнка: Гуров Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1987
Сын: Гуров Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Гуров Виктор Николаевич
Бракосочетание
2002