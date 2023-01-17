Коломиец (Ширяева) Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец (Ширяева) Ольга Геннадьевна

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Место рождения

Осеченка, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1961

Отец: Ширяев Геннадий Николаевич

Мать: не указана

Осеченка, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1983

Сын: Чупин Александр Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
04.06.1987

Сын: Гуров Владимир Викторович

Отец ребёнка: Гуров Виктор Николаевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
04.06.1987

Сын: Гуров Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Гуров Виктор Николаевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
2002

Муж: Коломиец Анатолий Иванович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
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