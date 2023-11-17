Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Владимир Малафеевич
Мать: Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Устинья Потапова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Устинья Потапова
Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно