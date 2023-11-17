Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Владимир Малафеевич

Мать: Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Устинья Потапова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Устинья Потапова

Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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