Медведовский Герш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведовский Герш

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Место рождения

Медведевка, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведевка, Черкаська область
Предположительно родом отсюда, поскольку в Украине было только одно местечко с таким названием, а еврейская фамилия Медведовский, вероятно, образована от населенного пункта.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведовский Мойше-Эля Гершкович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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