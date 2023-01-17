Медведовский Герш
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Предположительно родом отсюда, поскольку в Украине было только одно местечко с таким названием, а еврейская фамилия Медведовский, вероятно, образована от населенного пункта.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведовский Мойше-Эля Гершкович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно