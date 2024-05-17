Петров Василий Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Михаил или Михайло

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капралова (Петрова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желтякова (Петрова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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