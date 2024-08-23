Кузнецова Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

13.10.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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1929 г.р.
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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Алексей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
10.04.1929

Дочь: Бышова (Кузнецова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.10.1942

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