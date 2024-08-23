Кузнецова Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти13.10.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1927
Рождение ребёнка
10.04.1929
Дочь: Бышова (Кузнецова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
02.05.1931
Рождение ребёнка
01.02.1939
Смерть
13.10.1942