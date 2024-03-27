Тимошев К. Батрахалович Картотека ранений Дата рождения: __.__.1912 Воинское звание: мл. сержант Воинская часть: 155 сп Судьба: нет информации Госпиталь: СЭГ 2539 Информация об архиве - Источник информации: Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов) Раздел: Ленинградская картотека. Дублирующие карточки Название фонда: Картотека ранений

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