Тимушев Каюм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимушев Каюм

Место рождения

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.

Дата рождения

1912

Дата смерти

17.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

1939 г.р.
1941 г.р.
1946 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Тимушев Батырхан

Мать: Тимушева Афифя

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
?.01.1939

Сын: Тимушев Рушан

Мать ребёнка: Тимушева Хатимя

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
18.01.1941

Дочь: Айсина Марьям

Мать ребёнка: Тимушева Хатимя

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Наиля

Мать ребёнка: Тимушева Хатимя

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Нуртдинова Шяфика Каюмовна

Мать ребёнка: Тимушева Хатимя

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
27.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимушева Хатимя

Старое Зеленое
Рождение ребёнка
19.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимушева Хатимя

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимушева Хатимя

Военная служба
Неизвестно
Тимошев К. Батрахалович Картотека ранений Дата рождения: __.__.1912 Воинское звание: мл. сержант Воинская часть: 155 сп Судьба: нет информации Госпиталь: СЭГ 2539 Информация об архиве - Источник информации: Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов) Раздел: Ленинградская картотека. Дублирующие карточки Название фонда: Картотека ранений
Тимошев Каюм Батрахович Именной список части Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Куйбышевская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старый Зелевновск Дата призыва: __.06.1941 Место призыва: Микояновс... Показать все
Смерть
17.05.1980
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
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