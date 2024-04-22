Залешин Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти11.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Залешин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залешина Анна Дмитриевна
Смерть
11.07.1943
д. Слотово Сафоновского района Смоленской области
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Сафоновский р-н, г. Сафоново, центр, парк Дворца Культуры