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Залешин Михаил Семенович

Место рождения

Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

11.07.1943

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Залешин Семен Иванович

Мать: Залешина Мавра Ларионовна

Ваштранга, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залешина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залешина Анна Дмитриевна

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залешина Анна Дмитриевна

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залешина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залешина Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залешина Анна Дмитриевна

Смерть
11.07.1943
д. Слотово Сафоновского района Смоленской области
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Сафоновский р-н, г. Сафоново, центр, парк Дворца Культуры
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