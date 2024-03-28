Давыдова Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Кузьма Васильевич

3 жена?
Рождение ребёнка
08.10.1913

Дочь: Давыдова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Давыдов Кузьма Васильевич

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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