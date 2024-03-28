Давыдова Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
3 жена?
Рождение ребёнка
08.10.1913
Дочь: Давыдова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Давыдов Кузьма Васильевич
Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно