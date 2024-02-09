Гирич Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГирич Гликерия

Гирич Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гирич Евстафий Иоакимович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Гирич Иосиф Евстафьевич

Отец ребёнка: Гирич Евстафий Иоакимович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Гирич Андрей Евстафьевич

Отец ребёнка: Гирич Евстафий Иоакимович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Гирич Анастасия Евстафьевна

Отец ребёнка: Гирич Евстафий Иоакимович

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Гирич Савва Евстафьевич

Отец ребёнка: Гирич Евстафий Иоакимович

Великое Устье, Чернігівська область
Смерть
После 1830
Великое Устье, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.