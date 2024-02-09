Гирич Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Гирич Евстафий Иоакимович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Гирич Евстафий Иоакимович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Гирич Анастасия Евстафьевна
Отец ребёнка: Гирич Евстафий Иоакимович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Гирич Евстафий Иоакимович
Смерть
После 1830