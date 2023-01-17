Маслова Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Матрена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1923

Сын: Маслов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван Сергеевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Родился в селе Берды Оренбургского района. Теперь это район Оренбурга.
Смерть
Неизвестно
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