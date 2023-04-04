Азарова (Азарова) Дарья
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Азаров Андрей
Отец ребёнка: Азаров Лазарь
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1796
Сын: Азаров Андриан
Отец ребёнка: Азаров Лазарь
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1804
Сын: Азаров Петр
Отец ребёнка: Азаров Лазарь
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров Лазарь
Смерть
Неизвестно