Азарова (Азарова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Азарова) Дарья

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Азаров Андрей

Отец ребёнка: Азаров Лазарь

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Азаров Андриан

Отец ребёнка: Азаров Лазарь

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Азаров Петр

Отец ребёнка: Азаров Лазарь

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Лазарь

Смерть
Неизвестно
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