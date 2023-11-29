Кучерява Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1957
Сын: Кучерявый Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кучерявый Николай Ильич
Рождение ребёнка
23.02.1960
Сын: Кучерявый Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кучерявый Николай Ильич
Рождение ребёнка
24.06.1963
Дочь: Кучерява Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кучерявый Николай Ильич
Рождение ребёнка
17.05.1965
Дочь: Кучерява Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кучерявый Николай Ильич