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Кучерява Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1936

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучерявый Николай Ильич

Рождение ребёнка
13.09.1957

Сын: Кучерявый Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кучерявый Николай Ильич

Рождение ребёнка
23.02.1960

Сын: Кучерявый Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кучерявый Николай Ильич

Рождение ребёнка
24.06.1963

Дочь: Кучерява Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кучерявый Николай Ильич

Рождение ребёнка
17.05.1965

Дочь: Кучерява Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кучерявый Николай Ильич

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