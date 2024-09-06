Горохов Капитон Тимофеев
Место рожденияд. Нориха, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Горохова) Анна Капитонова
Мать ребёнка: Горохова Пилагея Трифонова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Горохов) Глафира Капитонова
Мать ребёнка: Горохова Пилагея Трифонова
Смерть
Неизвестно