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Горохов Капитон Тимофеев

Место рождения

д. Нориха, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: (Горохов) Тимофей Никифоров

Мать: (Горохова) Лукия Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Пилагея Трифонова

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Горохова) Анна Капитонова

Мать ребёнка: Горохова Пилагея Трифонова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Горохов) Глафира Капитонова

Мать ребёнка: Горохова Пилагея Трифонова

Смерть
Неизвестно

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