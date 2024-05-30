Шишелов Филипп Сидорович
Место рождения
Дата рождения14.11.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1806 ст.
Отец: Шишелов Сидор Ануфриевич
Мать: не указана
Крещение
20.11.1806 ст.
Восприемник Иона Алексеевич Шишелов ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области»: Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 252, Л. 174 об. https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000337198#185
Смерть
Неизвестно