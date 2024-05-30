Шишелов Филипп Сидорович 14.11.1806 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШишелов Филипп Сидорович

Шишелов Филипп Сидорович

Место рождения

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

14.11.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1806 ст.

Отец: Шишелов Сидор Ануфриевич

Мать: не указана

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Крещение
20.11.1806 ст.
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Восприемник Иона Алексеевич Шишелов ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области»: Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 252, Л. 174 об. https://archives.dvinaland.ru/archive1/unit/10000337198#185
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.