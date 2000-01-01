Сеначин Иван Иванович (большого) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеначин Иван Иванович (большого)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Сеначин Иван большой Никитин

Мать: не указана

Смерть
1824
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