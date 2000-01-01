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Сеначин Иван Иванович (большого)
Сеначин Иван Иванович (большого)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Дата смерти
1824
Пол
Мужской
Отец
Сеначин Иван большой Никитин
1776 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец:
Сеначин Иван большой Никитин
Мать: не указана
Смерть
1824
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