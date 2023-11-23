Ширяев Петр Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиряев Петр Иоаннов

Ширяев Петр Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

До 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ширяев Иоанн Климентович

Мать: Ширяев (Ширяева) Пелагея Андреевна

Ширяев Петр Иванович (1837 — ?) Родился в семье священника села Михалева Пошехонского уезда Иоанна Ширяева. Обучался в Ярославском уездном училище, а впоследствии окончил Ярославскую духовную семинари... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Анна Ильина

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Вокшеры Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Ширяев Константин Петров

Мать ребёнка: Ширяева Анна Ильина

Ширяев Константин Петрович (ок. 1865 — 1909) Родился в семье священника села Вокшер Романов-Борисоглебского уезда Петра Ширяева. Священник Петропавловской церкви села Большого Угличского уезда. С 14 д... Показать все
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ширяев Илья Петров

Мать ребёнка: Ширяева Анна Ильина

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Ширяева) Александра Петрова

Мать ребёнка: Ширяева Анна Ильина

Рождение ребёнка
1875

Сын: Ширяев Иван Петров

Мать ребёнка: Ширяева Анна Ильина

Рождение ребёнка
1878

Сын: Ширяев Александр Петров

Мать ребёнка: Ширяева Анна Ильина

Смерть
До 1905

Мы используем куки для улучшения работы сайта.