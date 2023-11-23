Ширяев Петр Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиДо 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1837
Ширяев Петр Иванович (1837 — ?) Родился в семье священника села Михалева Пошехонского уезда Иоанна Ширяева. Обучался в Ярославском уездном училище, а впоследствии окончил Ярославскую духовную семинари... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширяева Анна Ильина
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Вокшеры Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Ширяева Анна Ильина
Ширяев Константин Петрович (ок. 1865 — 1909) Родился в семье священника села Вокшер Романов-Борисоглебского уезда Петра Ширяева. Священник Петропавловской церкви села Большого Угличского уезда. С 14 д... Показать все
Рождение ребёнка
1869
Сын: Ширяев Илья Петров
Мать ребёнка: Ширяева Анна Ильина
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Ширяева) Александра Петрова
Мать ребёнка: Ширяева Анна Ильина
Рождение ребёнка
1875
Сын: Ширяев Иван Петров
Мать ребёнка: Ширяева Анна Ильина
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Ширяева Анна Ильина
Смерть
До 1905