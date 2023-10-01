Мантров Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мантров Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мантров Николай Васильевич

Мать: Мантрова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мантрова Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Мантрова Вероника Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мантрова Вероника Владимировна

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