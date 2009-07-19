Измайлова (Орлова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1920
Дата смерти19.07.2009
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1920
Рождение ребёнка
13.12.1943
Рождение ребёнка
27.08.1947
Мигдал, Израиль
Рождение ребёнка
01.02.1952
Haifa, Israel
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисицын Иван
Смерть
19.07.2009