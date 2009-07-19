Измайлова (Орлова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлова (Орлова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1920

Дата смерти

19.07.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1920

Отец: Орлов (измаилов) Иван (Абрам)

Мать: Орлова (измайлова) Любовь

Рождение ребёнка
13.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисицын Иван

Рождение ребёнка
27.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисицын Иван

Мигдал, Израиль
Рождение ребёнка
01.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисицын Иван

Haifa, Israel
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицын Иван

Смерть
19.07.2009
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