(Агапова) Валентина
Место рожденияд. Шиловка Умётского района Тамбовской области Россия
Дата рождения26.06.1929
Дата смерти05.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1929
д. Шиловка Умётского района Тамбовской области Россия
Рождение ребёнка
01.09.1949
Сын: Бугров Геннадий
Отец ребёнка: Бугров Петр
д. Шиловка Умётского района Тамбовской области Россия
Рождение ребёнка
06.11.1950
Дочь: (Бугрова) Тамара
Отец ребёнка: Бугров Петр
Россия
Рождение ребёнка
13.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бугров Петр
д. Шиловка Умётского района Тамбовской области Россия
Смерть
05.03.1994
г. Кирсанов Тамбовской области
Причина смерти: Диабет, инсульт
Похороны
Неизвестно
новое кладбище г. Кирсанова