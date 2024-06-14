(Агапова) Валентина 26.06.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Агапова) Валентина

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Место рождения

д. Шиловка Умётского района Тамбовской области Россия

Дата рождения

26.06.1929

Дата смерти

05.03.1994

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

1949 г.р.
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1929

Отец: Агапова Федор Игнатьевич

Мать: Агапова (Кормильцина) Евдокия Гавриловна

д. Шиловка Умётского района Тамбовской области Россия
Рождение ребёнка
01.09.1949

Сын: Бугров Геннадий

Отец ребёнка: Бугров Петр

д. Шиловка Умётского района Тамбовской области Россия
Рождение ребёнка
06.11.1950

Дочь: (Бугрова) Тамара

Отец ребёнка: Бугров Петр

Россия
Рождение ребёнка
13.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бугров Петр

д. Шиловка Умётского района Тамбовской области Россия
Смерть
05.03.1994
г. Кирсанов Тамбовской области
Причина смерти: Диабет, инсульт
Похороны
Неизвестно
новое кладбище г. Кирсанова

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