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(Куклинова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1906
Рождение
1906 ст.

Отец: Куклинов Иван Петрович

Мать: не указана

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