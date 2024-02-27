Лашко Элеонора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Лашко Николай Романович
Рождение ребёнка
21.09.1957
Дочь: Дорошенко Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Лашко Николай Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лашко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Лашко Николай Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лашко Станислав Николаевич
Отец ребёнка: Лашко Николай Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лашко Николай Романович
Смерть
Неизвестно