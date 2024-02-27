Лашко Элеонора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашко Элеонора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Лашко Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Лашко Николай Романович

Рождение ребёнка
21.09.1957

Дочь: Дорошенко Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Лашко Николай Романович

Кегостров, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лашко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лашко Николай Романович

Кегостров, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лашко Станислав Николаевич

Отец ребёнка: Лашко Николай Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лашко Николай Романович

Кегостров, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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