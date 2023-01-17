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Луговой Николай Максимович

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Место рождения

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.11.1913 ст.

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1913 ст.

Отец: Луговой Максим Васильевич

Мать: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Ядрово, Васенино
Крещение
24.11.1913 ст.
Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252507#44 Восприемники Максим Васильев, сын Александр и дочь Евдокия
Рождение ребёнка
03.09.1940

Сын: Луговой Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Титова Александра Васильевна

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Луговой Николай Николаевич

Мать ребёнка: Титова Александра Васильевна

Ченцы, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1948

Дочь: Луговая Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Титова Александра Васильевна

Ядрово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Луговой Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Титова Александра Васильевна

Ядрово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Александра Васильевна

Смерть
1997
Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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