Луговой Николай Максимович
Место рождения
Дата рождения23.11.1913 ст.
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1913 ст.
Отец: Луговой Максим Васильевич
Мать: Таисия Михайлова
Ядрово, Васенино
Крещение
24.11.1913 ст.
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252507#44 Восприемники Максим Васильев, сын Александр и дочь Евдокия
Рождение ребёнка
03.09.1940
Мать ребёнка: Титова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Луговой Николай Николаевич
Мать ребёнка: Титова Александра Васильевна
Ченцы, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1948
Дочь: Луговая Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Титова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Луговой Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Титова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997