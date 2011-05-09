Сырейщикова (Казакова) Юлия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырейщикова (Казакова) Юлия Григорьевна

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Место рождения

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

17.01.1935

Дата смерти

09.05.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумки, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
30.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сырейщиков Леонид Алексеевич

Смерть
09.05.2011
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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