Сырейщикова (Казакова) Юлия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1935
Дата смерти09.05.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сырейщиков Леонид Алексеевич
Смерть
09.05.2011
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл