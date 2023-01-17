Боровиков Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1948
Дата смерти05.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1970
Дочь: Шамова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Боровикова Валентина Романовна
Рождение ребёнка
03.02.1980
Сын: Боровиков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Боровикова Валентина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.?
г Северск Томская обл