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Боровиков Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1948

Дата смерти

05.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1970

Дочь: Шамова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Боровикова Валентина Романовна

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
03.02.1980

Сын: Боровиков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Боровикова Валентина Романовна

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровикова Валентина Романовна

Смерть
05.09.?
г Северск Томская обл
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