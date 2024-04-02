Свинин Алексей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1985
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1985
Отец: Свинин Вячеслав
Мать: Петик Инна Борисовна
Рождение ребёнка
16.03.2013
Сын: Свинин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Свинина Оксана Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свинина Оксана Петровна