Свинин Алексей Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинин Алексей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2013 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1985

Отец: Свинин Вячеслав

Мать: Петик Инна Борисовна

Рождение ребёнка
16.03.2013

Сын: Свинин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Свинина Оксана Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свинина Оксана Петровна

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