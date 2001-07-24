Турчинова (Балаболина) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1970
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1970
Рождение ребёнка
05.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турчинов Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
24.07.2001
Дочь: Турчинова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Турчинов Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
24.07.2001
Дочь: Турчинова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Турчинов Андрей Анатольевич