Турчинова (Балаболина) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турчинова (Балаболина) Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1970

Отец: Савенков Александр Петрович

Мать: Савенкова Тамара Степановна

Рождение ребёнка
05.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турчинов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
24.07.2001

Дочь: Турчинова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Турчинов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
24.07.2001

Дочь: Турчинова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Турчинов Андрей Анатольевич

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