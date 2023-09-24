Лобода Тихон Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобода Тихон Леонтьевич

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Место рождения

Сумы, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобода (Обидейко) Евфимия Самойловна

Черниговка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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