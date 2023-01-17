Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: не указана
Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Информация не точная. В документах указано что родился в Саратовской губернии, Ново-Бурасовской волости.
Смерть
Неизвестно