Налимов Анатолий Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налимов Анатолий Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1952

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1952

Отец: Налимов Аркадий Александрович

Мать: Налимова Раиса Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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