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Игнатова Наталья

Место рождения

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Васильев Иван

Рождение ребёнка
21.02.1901 ст.

Сын: Иванов Александр

Отец ребёнка: Васильев Иван

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.06.1903 ст.

Дочь: Иванова Мария

Отец ребёнка: Васильев Иван

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Иванова Наталья

Отец ребёнка: Васильев Иван

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.02.1911 ст.

Сын: Иванов Федор

Отец ребёнка: Васильев Иван

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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