Игнатова Наталья
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Муж: Васильев Иван
Рождение ребёнка
21.02.1901 ст.
Сын: Иванов Александр
Отец ребёнка: Васильев Иван
Рождение ребёнка
01.06.1903 ст.
Дочь: Иванова Мария
Отец ребёнка: Васильев Иван
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Иванова Наталья
Отец ребёнка: Васильев Иван
Рождение ребёнка
16.02.1911 ст.
Сын: Иванов Федор
Отец ребёнка: Васильев Иван
Смерть
Неизвестно