Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платон Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михей Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Саввич
Смерть
Неизвестно