Солтер Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солтер Александр
Рождение ребёнка
15.06.2001
Дочь: Балахонова (Солтер) Кристина Александровна
Отец ребёнка: Солтер Александр
Рождение ребёнка
27.09.2012
Дочь: (Солтер) Арина Александровна
Отец ребёнка: Солтер Александр