Солтер Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солтер Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солтер Александр

Рождение ребёнка
15.06.2001

Дочь: Балахонова (Солтер) Кристина Александровна

Отец ребёнка: Солтер Александр

Рождение ребёнка
27.09.2012

Дочь: (Солтер) Арина Александровна

Отец ребёнка: Солтер Александр

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