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Михаил Степанович

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1741 и 1742

Дата смерти

Между 1782 и 1787

Пол

Мужской

Отец

Между 1685 и 1687 г.р.

Мать

Между 1696 и 1707 г.р.

Жена

Между 1743 и 1744 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1741 и 1742

Отец: Степан Тимофеевич

Мать: Марфа Никифоровна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1762 и 1765

Жена: Аграфена Федоровна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Аграфена Федоровна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Аграфена Федоровна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Аграфена Федоровна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1782 и 1787
Копытово, Шуйский район, Северный край

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