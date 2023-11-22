Михаил Степанович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1741 и 1742
Дата смертиМежду 1782 и 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1741 и 1742
Отец: Степан Тимофеевич
Мать: Марфа Никифоровна
Бракосочетание
Между 1762 и 1765
Жена: Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Аграфена Федоровна
Смерть
Между 1782 и 1787