Обухов Савва Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Савва Родионович

Обухов Савва Родионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Обухов Родион Александрович

Мать: Обухова Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
13.11.1837

Сын: Обухов Григорий Саввович

Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
22.02.1839

Дочь: Евдокия Саввовна

Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
07.05.1840

Дочь: Гликерия Саввовна

Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
07.09.1841

Сын: Обухов Иван Саввович

Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
27.08.1845

Сын: Обухов Иван Саввович

Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
05.11.1846

Сын: Обухов Михаил Саввович

Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Обухова Пелагия Саввовна

Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
31.08.1851

Дочь: Обухова Анна Саввовна

Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна

Рождение ребёнка
06.12.1852

Дочь: Обухова Лукия Саввовна

Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна

Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия Саввовна

Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Параскева Павловна

Смерть
1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close