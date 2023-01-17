Обухов Савва Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
13.11.1837
Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
22.02.1839
Дочь: Евдокия Саввовна
Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
07.05.1840
Дочь: Гликерия Саввовна
Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
07.09.1841
Сын: Обухов Иван Саввович
Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
27.08.1845
Сын: Обухов Иван Саввович
Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
05.11.1846
Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Обухова Пелагия Саввовна
Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
31.08.1851
Дочь: Обухова Анна Саввовна
Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна
Рождение ребёнка
06.12.1852
Дочь: Обухова Лукия Саввовна
Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна
Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия Саввовна
Мать ребёнка: Обухова Параскева Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1858