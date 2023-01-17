Смольняков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти1944
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Смольняков Кузьма
Мать: немка (?)
Рождение ребёнка
07.05.1903
Сын: Смольняков Иван
Мать ребёнка: Смольнякова Анна
Рождение ребёнка
15.08.1912
Дочь: Миланья
Мать ребёнка: Смольнякова Анна
Рождение ребёнка
15.12.1915
Сын: Смольняков Василий
Мать ребёнка: Смольнякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смольняков Михаил
Мать ребёнка: Смольнякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смольняков Александр
Мать ребёнка: Смольнякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Смольнякова Анна
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно