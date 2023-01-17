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Смольняков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Смольняков Кузьма

Мать: немка (?)

Рождение ребёнка
07.05.1903

Сын: Смольняков Иван

Мать ребёнка: Смольнякова Анна

Северин, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.08.1912

Дочь: Миланья

Мать ребёнка: Смольнякова Анна

Рождение ребёнка
15.12.1915

Сын: Смольняков Василий

Мать ребёнка: Смольнякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольняков Михаил

Мать ребёнка: Смольнякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольняков Александр

Мать ребёнка: Смольнякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Смольнякова Анна

Смерть
1944
Похороны
Неизвестно
Северин, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
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